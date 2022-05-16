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ЄС отримав усі відповіді від України на опитувальник про членство
Київ передав Брюсселю всі відповіді на опитувальник, які необхідно дати, щоб Єврокомісія розглянула питання надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Про це повідомив європейський комісар по сусідству та розширенню Олівер Вархелі.
Наразі Єврокомісія готує висновок для Європейської ради. Попередньо відомо, що вона надасть висновок про заявку України на вступ до Європейського Союзу або 8 червня, або 15 червня.
Крім того, заявка України на членство у ЄС обговорюватиметься на рівні глав держав та урядів у Європейській раді у червні 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 9 травня українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини".
Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.