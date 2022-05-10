В Бундестаге выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

Глава немецкого Бундестага Бербель Бас выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине. Она надеется, что эта процедура не растянется на десятилетия.

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Об этом она заявила в интервью немецкому изданию ZDF.

Кроме того, Бас отметила, что во время ее визита в Украину президент Владимир Зеленский дал понять, что хочет ускорить вступление в ЕС.

По ее словам, для Киева очень важно иметь дорожную карту и график, чтобы понимать, когда и каким критериям нужно соответствовать.

"Надеюсь, это не займет десятилетие… потому что, в конце концов, мы все хотим, чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее", – сказала Бас.

Она заявила, что оптимистично настроена и добавила, что украинцы хоть и устали, но все равно наполнены решимостью защищать свой народ и страну.

"Они не сдаются и хотят вступить в ЕС", – добавила Бербель Басс.

В тоже время глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о членстве Украины в Евросоюзе, заявила, что не стоит давать "пустых обещаний" и она не знает, когда наша страна сможет стать членом ЕС.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

Отметим, украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.