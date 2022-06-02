Німеччина підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Проте вона також дала зрозуміти, що Україна не матиме особливих стосунків у подальшому ході процесу вступу до ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це вона заявила на Міжнародному європейському форумі.

"Ми не можемо зараз зачинити двері перед Україною. Недостатньо сказати, що ви належите Європі, ви належите ЄС", – сказала політик.

При цьому Бербок уточнила, що мине деякий час, перш ніж розпочнуться справжні переговори про вступ України до ЄС.

"Швидкий процес приєднання неможливий, знижки бути не може. Проте Німеччина також має розуміти свою нинішню особливу відповідальність. Ми не можемо просто діяти за формулою, ми повинні розуміти, що це історичний момент", – наголосила Бербок.

Вона зазначила, що Єврокомісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата України у червні, "але ми, німці, несемо особливу відповідальність у даний момент".

Раніше голова німецького Бундестагу Бербель Бас виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні. Вона сподівається, що ця процедура не розтягнеться на десятиліття.

Але прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата у члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.