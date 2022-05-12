Президенты Словакии и Польши встретятся с коллегами из других стран ЕС чтобы ускорить членство Украины в Евросоюзе

Президент Польши Анджей Дуда и президент Словакии Зузана Чапутова намерены встретиться с лидерами других стран ЕС, чтобы ускорить вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает словацкое издание Newsnow.

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"Для будущего и перспектив Европы, а также мира в Европе важно говорить о позиции Украины в отношении предоставления статуса кандидата. Это, конечно, не означает автоматически полного членства, для которого должны быть соблюдены критерии. Но статус кандидата мы считаем естественным жестом в той непростой ситуации, в которой находится Украина. Причем, еще и в контексте ее исчезающего членства в Союзе", — цитирует издание президента Польши.

Чапутова добавила, что пока рано говорить о конкретных датах или порядке визитов. При этом она сообщила, что с некоторыми главами государств уже состоялись неофициальные контакты по этому вопросу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

Также во время обращения к Европейскому парламенту в понедельник 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон исключил вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. А глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о членстве Украины в Евросоюзе,заявила, что не стоит давать "пустых обещаний" и она не знает, когда наша страна сможет стать членом ЕС.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.

Отметим, украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.