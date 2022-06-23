Німеччина передасть Україні нову ППО, якої немає на озброєнні у Бундесверу, — Мельник

Уряд Німеччини придбає для України за свої гроші нову систему ППО, якої ще немає на озброєнні у Збройних сил ФРН. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Укрінформу".

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За його словами, Німеччина вже уклала угоду на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро з виробником Diehl Defence.

"Я пишаюся тим, що мені та нашій команді вдалося подолати шалений політичний опір і в тісній закулісній взаємодії з виробником – компанією Diehl Defence – домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро, причому за рахунок німецького уряду. За це окрема подяка канцлеру Шольцю. До речі, навіть у Бундесверу немає поки що такої ППО", - розповів Мельник.

Він не уточнив, про яке саме ППО йдеться. При цьому раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати ракетні системи середньої дальності IRIS-T SLM, станція радіолокації якої виявляє цілі в радіусі 250 км. IRIS-T SLM може вражати повітряні цілі на відстані до 40 км.

Раніше Німеччина опублікувала список летальних та нелетальних засобів, які має намір чи готується передати у рамках військової допомоги Україні. У ньому є система протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

При цьому з міркувань безпеки уряд Німеччини утримується від надання додаткових подробиць, зокрема щодо способів і часу доставки, доки передача не відбудеться фактично.

Зазначимо, що, за словами Мельника, Україна зможе отримати від ФРН сім Panzerhaubitze 2000 приблизно 22 червня, а 15 зенітних САУ Gepard – у липні та серпні.