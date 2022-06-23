Германия передаст Украине новую ПВО, которой нет на вооружении у Бундесвера, — Мельник

Правительство Германии купит Украине за свои деньги новейшую систему ПВО, которой еще нет на вооружении у Вооруженных сил ФРГ. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Укринформу".

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По его словам Германия уже заключила сделку на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро с производителем Diehl Defence.

"Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро, причем за счет немецкого правительства. За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", — рассказал Мельник.

Он не уточнил, о каком именно ПВО идет речь. При этом ранее немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить ракетные системы средней дальности IRIS-T SLM, радиолокационная станция которой выявляет цели в радиусе 250 км. IRIS-T SLM может поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км.

Ранее Германия опубликовала список летальных и нелетальных средств, которые намерена или готовится передать в рамках военной помощи Украине. В нем есть и система противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

При этом из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.

Отметим, что, по словам Мельника, Украина сможет получить от ФРГ семь Panzerhaubitze 2000 примерно 22 июня, а 15 зенитных САУ Gepard – в июле и августе.