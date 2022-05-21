США отправили в Украину новую партию гаубиц M777 (ФОТО, ВИДЕО)

Министерство обороны США сообщает об отправке в Украину новой партии вооружений в виде 155-миллиметровых гаубиц M777. Соответствующие фотографии из самолета ВВС США были опубликованы в субботу на страницах ведомства в соцсетях. Ранее Пентагон также опубликовал соответствующее видео.

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В свою очередь, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook отреагировал на это, подчеркнув, что украинская армия благодарна США за поддержку и помощь.

Фото: Минобороны США Фото: Минобороны США Фото: Минобороны США Фото: Минобороны США

Watch as M777 howitzers are loaded onto a C-17 by @USAirForce Airmen at @March_ARB as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/OVI4SU7dDL — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 19, 2022

Напомним, что ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, и около 190 тысяч снарядов к ним, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.

Как сообщало 15 мая посольство США в Украине, 89 из отправленных гаубиц уже находятся в Украине, и многие из них уже задействованы на передовой.

19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация президента Джо Байдена санкционировала анонсировавшуюся ранее дополнительную военную помощь Украине на сумму 100 миллионов долларов.

В Пентагоне после этого конкретизировали, что Киев получит еще 18 гаубиц M777 и столько же тягачей для их перевозки, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.