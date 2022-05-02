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США доставили в Украину уже 80% обещанных гаубиц
Украина, получила более 70 гаубиц M777 — это около 80% от общего числа из 90 орудий, которые должны поставить США, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.
Обучение пользованию гаубицей M777 прошли более 200 украинских артиллеристов.
По словам чиновника, еще более 50 украинцев прибудут для обучения на один из полигонов на этой неделе. Кроме того,1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с БПЛА Phoenix Ghost.
M777 — британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Она может вести огонь управляемыми снарядами на дистанцию до 40 км.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana”.
В то же время Британия планирует передать Украине 45 тыс. артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.