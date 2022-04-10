Словакия подтвердила информацию о продаже Украине гаубиц "Zuzana"

Министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana”.

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В правительстве Словакии подтвердили слухи о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2". Как сообщает Reuters, об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над.

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры (о продаже)», — заявил Над. При этом других подробностей он не сообщил.

О том, что Братислава и Киев ведут переговоры о возможной продаже Украине 16 гаубиц «Zuzana», сегодня ранее написало польское издание Niezalezna. СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что обсуждается приобретение 16 гаубиц.

Гаубица "Zuzana" является модернизированной версией более старой модели, использует патроны размером 155 мм и имеет эффективную дальность действия от 40 до более 50 км в зависимости от типа боеприпасов.

Напомним, что ранее сегодня немецкая компания KMW предложила продать Украине 100 самоходных гаубиц. Об этом информирует Welt со ссылкой на свои источники в Кабинете министров Украины. Как сообщает издание, предложение компании KMW Украина перенаправила в Федеральное министерство экономики Германии.