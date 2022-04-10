Словаччина підтвердила інформацію про продаж Україні гаубиць "Zuzana"

Міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana”.

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В уряді Словаччини підтвердили чутки про переговори між Братиславою та Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2". Як повідомляє Reuters , про це сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

"Я можу підтвердити, що ми ведемо переговори (про продаж)", - заявив Над. При цьому інших подробиць він не повідомив.

Про те, що Братислава та Київ ведуть переговори щодо можливого продажу Україні 16 гаубиць «Zuzana», сьогодні раніше написало польське видання Niezalezna. ЗМІ із посиланням на свої джерела повідомляють, що обговорюється придбання 16 гаубиць.

Гаубиця "Zuzana" є модернізованою версією старої моделі, використовує патрони розміром 155 мм і має ефективну дальність дії від 40 до 50 км залежно від типу боєприпасів.

Нагадаємо, що раніше сьогодні німецька компанія KMW запропонувала продати Україні 100 самохідних гаубиць. Про це інформує Welt з посиланням на свої джерела у Кабінеті Міністрів України. Як повідомляє видання, пропозицію компанії KMW Україна перенаправила до Федерального міністерства економіки Німеччини.