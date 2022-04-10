Немецкая компания KMW предложила продать Украине 100 самоходных гаубиц – СМИ

Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW, Германия) предложила Украине купить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом информирует Welt со ссылкой на свои источники в Кабинете министров Украины.

Как сообщает издание, предложение компании KMW Украина перенаправила в Федеральное министерство экономики Германии.

По данным Welt, стоимость 100 гаубиц, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 млрд евро. Речь идет о Panzerhaubitze 2000. В качестве альтернативы KMW также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на БТР Boxer за 1,2 млрд евро.

При этом, никаких комментариев от производителя пока не поступало.

В издании уточняют, что похожие на танк гаубицы обычно не находятся в первых рядах армии, а направляются за основными боевыми танками для поддержки с заднего плана на более дальних дистанциях.

Кроме этого, такая гаубица для самообороны может атаковать цель напрямую, как основной боевой танк с горизонтальным стволом. После отстрела боеприпаса гаубицы обычно меняют позицию, чтобы самим не стать мишенью.

Panzerhaubitze 2000 могут вести огонь на расстоянии более 30 километров. По данным Welt, их поставка в Украину будет осуществляться по кольцевой схеме.

В издании добавили, что первые гаубицы могут быть поставлены в Украину через 30 месяцев после подписания контракта, то есть, не ранее, чем во второй половине 2024 года.

При этом, любое подобное решение должно быть одобрено Федеральным советом безопасности.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки немецких танков Украине, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Напомним, по данным СМИ, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на публичную риторику о поддержке Украины, была инициатором ветирования поставок Украине вооружения в рамках НАТО.

Ранее о том, что Германия препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.