Німецька компанія KMW запропонувала продати Україні 100 самохідних гаубиць – ЗМІ

Компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW, Німеччина) запропонувала Україні купити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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Про це повідомляє Welt з посиланням на свої джерела в Кабінеті міністрів України.

Як повідомляє видання, пропозицію компанії KMW Україна перенаправила до Федерального міністерства економіки Німеччини.

За даними Welt , вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 млрд євро. Йдеться про Panzerhaubitze 2000. Як альтернативу KMW також пропонує гаубиці в безпілотному варіанті на БТР Boxer за 1,2 млрд євро.

При цьому жодних коментарів від виробника поки не надходило.

У виданні уточнюють, що схожі на танк гаубиці зазвичай не перебувають у перших рядах армії, а прямують за основними бойовими танками для підтримки із заднього плану на далеких дистанціях.

Крім цього, така гаубиця для самооборони може атакувати мету безпосередньо, як основний бойовий танк із горизонтальним стволом. Після відстрілу боєприпасу гаубиці зазвичай змінюють позицію, щоб не стати мішенню.

Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані більше 30 кілометрів. За даними Welt , їхнє постачання в Україну здійснюватиметься за кільцевою схемою.

У виданні додали, що перші гаубиці можуть бути поставлені в Україну через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року.

При цьому будь-яке подібне рішення має бути схвалено Федеральною радою безпеки.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, незважаючи на публічну риторику щодо підтримки України, була ініціатором ветування постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

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