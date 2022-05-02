США доставили в Україну вже 80% обіцяних гаубиць

Україна отримала понад 70 гаубиць M777 — це близько 80% від загальної кількості з 90 гармат, які мають поставити США, повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого представника Пентагону.

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Навчання користування гаубицею M777 пройшли понад 200 українських артилеристів.

За словами чиновника, ще понад 50 українців прибудуть для навчання на один із полігонів цього тижня. Крім того, 1 травня група з 20 українських військових розпочала тижневий курс навчання роботі з БПЛА Phoenix Ghost.

M777 - британська польова гаубиця калібру 155 міліметрів, що буксирується. Вона може вести вогонь керованими снарядами на дистанцію до 40 км.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок Zuzana.

Водночас Британія планує передати Україні 45 тисяч артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.