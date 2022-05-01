Поступающая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с Россией - The Washington Post

Артиллерия, которая поступает в Украину от западных стран, изменит ход войны с Россией. Новое оружие заставит обе стороны действовать более ловко, если они надеются избежать серьезных потерь по мере усиления боевых действий на Донбассе.

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Об этом со ссылкой на военных чиновников и аналитиков пишет The Washington Post.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне, сказал, что дальнобойная артиллерия станет "решающей" на следующем этапе войны.

Ожидается, что администрация президента США Джозефа Байдена, которая вместе с Канадой обучает украинских военнослужащих обращению с гаубицами, которые обе страны обязались предоставить, одобрит передачу еще большего количества артиллерии Украине в ближайшие дни.

Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, в то время как обещанные Францией системы, известные как самоходные гаубицы "Цезарь", стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.

По словам аналитиков, другие союзники, такие как Великобритания и Швеция, также могут отправить артиллерию.

Сейчас Украина использует оружие советских времен. На сегодня Россия и Украина ведут перестрелки, часто используя одни и те же системы, в том числе мощную 300-мм реактивную систему залпового огня "Смерч", которая может стрелять на расстояние около 55 миль.

По словам аналитиков, введение различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

По мнению аналитиков, способность Украины поражать российские артиллерийские подразделения особенно важна из-за продемонстрированной Кремлем готовности обстреливать города и населенные пункты, уничтожая жилые дома и инфраструктуру.

"Большое количество украинских артиллерийских подразделений, ведущих контрбатарейный огонь, снизит военную способность России накапливать боеприпасы и идти в город", — сказал Скотт Бостон, бывший офицер полевой артиллерии армии США, изучающий российские вооруженные силы.

Артиллерийские подразделения часто маскируются с помощью камуфляжа или других форм укрытия, и для их обнаружения может потребоваться сочетание разведки, беспилотных самолетов и радаров. Именно для этого Запад предоставляет Украине беспилотники и противобатарейные радары.

Отметим, страны мира продолжают поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия и поставляют оружие.

Так, власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone.

Британия планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.