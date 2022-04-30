У России заканчиваются запасы высокоточного оружия - Financial Times

Из-за санкций в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.

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Об этом сообщает источник из западных госструктур в комментарии Financial Times.

"Мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - говорит источник издания.

Отмечается, что трудности в России с пополнением запасов управляемого оружия вызваны как с состоянием российской промышленной базы, так и с западными санкциями, которые ограничивают способность страны-агрессора наращивать военный потенциал.

Как пишет издание, большинство российских ударов на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят "глупый, а не высокоточный" характер.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия совершила более 1900 запусков ракет по Украине.

По оценкам Forbes на запуск ракет оккупанты потратили уже не менее 7,5 миллиардов долларов.

Так, россияне выпустили 235 ракет Калибр. Всего порядка 62% запусков пришлось на Искандер, 30% - на ракеты класса X и 8% - на Точку-У.

По данным издания, Точка-У оценивается в $300 тысяч, стоимость Калибра — $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и могут стоить дороже Калибра.

Эксперты посчитали, что общая стоимость выпущенных ракет превышает годовые бюджеты всех субъектов РФ — кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.