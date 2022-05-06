Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет военной помощи Украине на $100 миллионов

Президент США Джозеф Байден в ближайшие дни намерен подписать новый пакет военной помощи Украине в размере не менее 100 миллионов долларов. Это будет последний из серии пакетов, направленных на то, чтобы помочь Украине отразить вторжение России.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

В агентстве напомнили, что после вторжения России 24 февраля США в срочном порядке отправили Украине вооружения на сумму 3,4 миллиарда долларов, включая гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и беспилотники Ghost.

4 мая в Пентагоне заявили, что почти все 90 гаубиц, обещанных США Украине, уже доставлены по назначению.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для гаубиц. Пентагон заявляет, что уже отправил около 184 000 артиллерийских снарядов.

По словам двух официальных лиц, объявление о новом пакете помощи может быть сделано уже в течение следующих 24 часов.

В прошлом месяце Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Также Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. Таким образом президент США поздравит лидера страны-агрессора Владимира Путина с Днем победы.

Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.