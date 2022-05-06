Байден найближчими днями підпише новий пакет військової допомоги Україні на $100 мільйонів

Президент США Джозеф Байден найближчими днями має намір підписати новий пакет військової допомоги Україні у розмірі щонайменше 100 мільйонів доларів. Це буде останній із серії пакетів, спрямованих на те, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох американських чиновників.

В агентстві нагадали, що після вторгнення Росії 24 лютого США терміново відправили Україні озброєння на суму 3,4 мільярда доларів, включаючи гаубиці, зенітні системи Stinger, протитанкові ракети Javelin, боєприпаси та безпілотники Ghost.

4 травня у Пентагоні заявили, що майже всі 90 гаубиць, обіцяних США Україні, вже доставлені за призначенням.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що останній пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для гаубиць. Пентагон заявляє, що вже відправив близько 184 тисячі артилерійських снарядів.

За словами двох офіційних осіб, оголошення про новий пакет допомоги може бути зроблено вже протягом наступних 24 годин.

Минулого місяця Байден запропонував Україні пакет допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Також Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня. Таким чином президент США привітає лідера країни-агресора Володимира Путіна з Днем перемоги.

Нагадаємо, 28 квітня палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.