Байден подписал законопроект о выделении $ 40 млрд Украине

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине на 40 миллиардов долларов.

20 млрд долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь.

На эти средства планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения и дальнобойной артиллерии.

Кроме того, к пакету помощи включили более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более 1 млрд долларов на поддержку беженцев.

Из этих средств 6 млрд будут выделены на обучение и вооружение военных.

Отметим, президент США Джо Байден 19 мая поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов.

Напомним, Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут бороться с блокадой Черного моря со стороны России.