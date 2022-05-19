США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $100 миллионов

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Почти 12 недель Россия ведет жестокую войну против Украины, ее суверенитета, ее территориальной целостности и ее народа. Отброшенная после неудачной попытки захватить Киев, Россия продолжает упорное наступление на юге и востоке Украины. Мужественные силы обороны Украины твердо продолжают сражаться. Соединенные Штаты, а также более 40 союзников и стран-партнеров круглосуточно работают над ускорением поставок оружия и техники, необходимых для обороны Украины", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что по поручению президента США Джо Байдена, Госдеп санкционирует десятый отбор дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов.

Таким образом, общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения составила примерно 3,9 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Американская и международная военная помощь продолжает дополнять прямую финансовую поддержку США Украине, поддержку документирования свидетельств зверств России против народа Украины и меры по дальнейшему усилению давления на Россию. В совокупности эти усилия укрепляют позиции Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от мира до тех пор, пока она не прекратит свою бессмысленную и жестокую войну против Украины", - подчеркнул Блинкен.

На сайте Белого дома уточняется, что пакет будет включать дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование.

"Сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в обеспечении безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже так эффективно используют на поле боя. Это оружие и снаряжение отправятся прямо на передовую свободы в Украине и подтвердят нашу решительную поддержку мужественному народу Украины, который защищает свою страну от продолжающейся агрессии России", - цитирует пресс-служба Белого дома Джо Байдена.

Напомним, Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут бороться с блокадой Черного моря со стороны России.

Напомним, Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи на сумму 40 млрд дол.