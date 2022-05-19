США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $100 мільйонів

Президент США Джо Байден доручив виділити Україні новий пакет воєнної допомоги на 100 мільйонів доларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

"Майже 12 тижнів Росія веде жорстоку війну проти України, її суверенітету, її територіальної цілісності та її народу. Відкинута після невдалої спроби захопити Київ, Росія продовжує завзятий наступ на півдні та сході України. Мужні сили оборони України твердо продовжують боротися. Сполучені Штати, а також понад 40 союзників та країн-партнерів цілодобово працюють над прискоренням постачання зброї та техніки, необхідних для оборони України", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що за дорученням президента США Джо Байдена Держдеп санкціонує десяту поставку додаткового озброєння та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

Таким чином, загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження склала приблизно 3,9 мільярда доларів з того часу, як 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Американська та міжнародна військова допомога продовжує доповнювати пряму фінансову підтримку США Україні, підтримку документування свідчень звірств Росії проти народу України та заходи щодо подальшого посилення тиску на Росію. У сукупності ці зусилля зміцнюють позиції України за столом переговорів, продовжуючи ізолювати Росію від світу доти, поки вона не припинить свою безглузду та жорстоку війну проти України", - наголосив Блінкен.

На сайті Білого дому уточнюється, що пакет включатиме додаткову артилерію, радари та інше обладнання.

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет допомоги у забезпеченні безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже так ефективно використовують на полі бою. Ця зброя та спорядження вирушать прямо на передову свободу в Україні та підтвердять нашу рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну від агресії Росії, що триває", - цитує прес-служба Білого дому Джо Байдена.

Нагадаємо, Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть боротися із блокадою Чорного моря з боку Росії.

Нагадаємо, Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол.