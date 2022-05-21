Байден підписав законопроект про виділення $40 млрд Україні

21 травня президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакету надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Новий пакет допомоги, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні на 40 мільярдів доларів.

20 млрд доларів із цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма та гуманітарна допомога.

На ці кошти планується профінансувати передачу українській армії систем озброєння та далекобійної артилерії.

Крім того, до пакету допомоги включили понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги та понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.

З цих коштів у тому числі 6 млрд виділено на навчання та озброєння військових.

Зазначимо, президент США Джо Байден 19 травня доручив виділити Україні новий пакет воєнної допомоги на 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть боротися із блокадою Чорного моря з боку Росії.