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США відправили в Україну нову партію гаубиць M777 (ФОТО, ВІДЕО)
Міністерство оборони США повідомляє про відправку в Україну нової партії озброєнь у вигляді 155-міліметрових гаубиць M777. Відповідні фотографії з літака ВПС США було опубліковано у суботу на сторінках відомства у соцмережах. Раніше Пентагон також опублікував відповідне відео.
У свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook відреагував на це, наголосивши, що українська армія вдячна США за підтримку та допомогу.
Нагадаємо, що раніше США вже передали Україні 90 гаубиць M777, які дозволяють ЗСУ сформувати п'ять артилерійських дивізіонів, близько 190 тисяч снарядів до них, а також 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost.
Як повідомляло 15 травня посольство США в Україні, 89 із відправлених гаубиць вже перебувають в Україні, і багато з них уже задіяні на передовій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
19 травня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала анонсовану раніше додаткову військову допомогу Україні на суму 100 мільйонів доларів.
У Пентагоні після цього конкретизували, що Київ отримає ще 18 гаубиць M777 і стільки ж тягачів для їх перевезення, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.