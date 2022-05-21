США відправили в Україну нову партію гаубиць M777 (ФОТО, ВІДЕО)

Міністерство оборони США повідомляє про відправку в Україну нової партії озброєнь у вигляді 155-міліметрових гаубиць M777. Відповідні фотографії з літака ВПС США було опубліковано у суботу на сторінках відомства у соцмережах. Раніше Пентагон також опублікував відповідне відео.

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У свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook відреагував на це, наголосивши, що українська армія вдячна США за підтримку та допомогу.

Фото: Міноборони США Фото: Міноборони США Фото: Міноборони США Фото: Міноборони США

Watch as M777 howitzers are loaded onto a C-17 by @USAirForce Airmen at @March_ARB as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/OVI4SU7dDL — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 19, 2022

Нагадаємо, що раніше США вже передали Україні 90 гаубиць M777, які дозволяють ЗСУ сформувати п'ять артилерійських дивізіонів, близько 190 тисяч снарядів до них, а також 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost.

Як повідомляло 15 травня посольство США в Україні, 89 із відправлених гаубиць вже перебувають в Україні, і багато з них уже задіяні на передовій.

19 травня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала анонсовану раніше додаткову військову допомогу Україні на суму 100 мільйонів доларів.

У Пентагоні після цього конкретизували, що Київ отримає ще 18 гаубиць M777 і стільки ж тягачів для їх перевезення, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.