Германия опубликовала список вооружения, которое передаст Украине: гаубицы уже поступили

Германия опубликовала список летальных и нелетальных средств, которые намерена или готовится передать в рамках военной помощи Украине. Об этом говорится на сайте немецкого правительства. В частности, это:

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– 10 тысяч артиллерийских боеприпасов;

– 53 тысячи зенитных боеприпасов;

– 5,8 миллиона патронов для стрелкового оружия;

- 7 самоходных артустановок Panzerhaubitze 2000, включая адаптацию, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами);

- 5 тысяч шлемов;

- 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств;

- 8 разведывательных дронов;

– 10 защищенных транспортных средств;

- 7 устройств для подавления радиосигнала;

- 8 электронных устройств против дронов;

- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства для разминирования;

– 65 холодильников для медицинских товаров;

– 1 пункт дезактивации транспортных средств;

- 100 автоматических форсунок;

- 14 датчиков и помех защиты от дронов;

- 10 орудий против дронов;

- 32 разведывательных дронов;

– 54 бронетранспортера М113 с вооружением (системы из Дании, переоборудование финансируется Германией);

- 30 зенитных самоходных артустановок Gepard, включая около 6000 зенитных боеприпасов;

- система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

- радар обнаружения артиллерии COBRA;

- 80 пикапов Toyota;

- 3 реактивных системы залпового огня Mars с боеприпасами;

– 100 тысяч аптечек;

- 22 грузовика.



При этом указано, что из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.

В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook сообщил, что немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже поступили в украинскую армию и имеют подготовленные украинские экипажи.

"Это уже 6-й вид артиллерии калибра 155 мм, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000. Как всегда, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя", - отметил он.

По словам Резникова, предоставление Ph2000 – это пример кооперации в поддержку Украины, за что он поблагодарил коллег из Германии Кристине Ламбрехт и Нидерландов Кайсе Оллонгрен.

Напомним, что ранее посол Украины в Германии заявлял, что Украина сможет получить указанные семь Panzerhaubitze 2000 примерно 22 июня, а 15 зенитных САУ Gepard – в июле и августе.

Источник фото: ru.depositphotos.com