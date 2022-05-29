Украина получила от Польши 18 самоходных гаубиц - СМИ

Украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает "Польское радио". По словам собеседника информагентства в правительственных кругах, речь идет об оснащении трех артиллерийских дивизионов. Кроме того, Польша обучила сотню украинских артиллеристов работе с этим вооружением.

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Krab уже несколько лет используется польской армией. Первоначально Минобороны Польши заказало в 2016 году около сотни таких гаубиц, а два года назад обновило контракт, увеличив объем заказа.

"Крабы" производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси изготовляется по корейской лицензии, а орудие калибра 155 мм является модификацией британского. Максимальная дальность стрельбы САУ составляет 40 километров с базовым боекомплектом. За минуту она может выстрелить шесть раз.

Отмечается, что благодаря польской помощи у украинцев теперь есть не менее 24 западных самоходных артиллерийских установок: ранее Франция подарила шесть единиц техники аналогичного типа под названием Caesar.

Кроме того, ранее Германия и Нидерланды заявляли, что передадут в общей сложности 12 единиц Panzerhaubitzen 2000. При этом 28 мая украинский министр обороны Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что в Украину поступили САУ М109 "одной из модификаций", но не уточнил подробности.

Всего же в Украине уже задействовано три вида 155-миллиметровой артиллерии: кроме французских Caesar, это также итальянские буксируемые гаубицы FH70 и американские М777. Известно, что последних США сперва поставили в числе 90 штук, а затем решили выделить еще 18.

20 мая Министерство обороны США сообщило об отправке в Украину партии таких 155-миллиметровых орудий с авиабазы Марч в штате Калифорния. В пятницу же, 29 мая, Пентагон снова снова отчитался об отправке еще нескольких единиц такого вооружения.