Кулеба после раговора с Блинкеном анонсировал "больше тяжелого вооружения" для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побеседовал в пятницу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, обсудив поставки в Украину тяжелого вооружения. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

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"Говорил с госсекретарем Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение - во главе нашей повестки дня, и еще больше его идет к нам", - написал он.

По словам украинского министра, Украина и США также "работают рука об руку", чтобы обеспечить поставки украинской экспортной продукции, несмотря на "безрассудную российскую блокаду" украинских морских портов.

Напомним, что 20 мая из США отправилась в Украину дополнительная партия 155-миллиметровых гаубиц M777. Ранее американская сторона передала 90 таких орудий.

19 мая администрация президента Джо Байдена санкционировала анонсировавшуюся ранее дополнительную военную помощь Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Отметим также, что в новом пакете помощи Украине, который тогда был одобрен Сенатом и Конгрессом США, предусмотрена поставка Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.