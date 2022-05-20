США передадут Украине ракетные комплексы Patriot

В новом пакете помощи Украине, который 19 мая был одобрен Сенатом и Конгрессом США, предусмотрена поставка Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойная артиллерия.

Кроме того, к пакету помощи включили более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более 1 млрд долларов на поддержку беженцев.

Отметим, Patriot - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

Отметим, президент США Джо Байден 19 мая поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов.

Напомним, Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут бороться с блокадой Черного моря со стороны России.