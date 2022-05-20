США передадуть Україні ракетні комплекси Patriot

У новому пакеті допомоги Україні, який 19 травня схвалили Сенат і Конгрес США, передбачено постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Новий пакет допомоги, схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу української армії систем озброєння, таких як зенітні ракетні комплекси Patriot та далекобійна артилерія.

Крім того, до пакету допомоги включили понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги та понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.

Зазначимо, Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення балістичних ракет малої дальності, літаків та крилатих ракет.

Зазначимо, що президент США Джо Байден 19 травня доручив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть боротися із блокадою Чорного моря з боку Росії.