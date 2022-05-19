Великобритания отправит больше вооружения Украине

Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что премьер-министр Борис Джонсон 19 мая провел по телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили ряд вопросов, включая военную поддержку и глобальную продовольственную безопасность. Президент Зеленский проинформировал о ситуации на Донбассе и продолжающейся борьбе за возвращение всей суверенной территории Украины и противодействии российской дезинформации на оккупированных территориях.

Также Зеленский и Джонсон обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию ​​и Германию, для определения долгосрочной безопасности Украины.

Премьер-министр Великобритании выразил серьезную озабоченность растущими глобальными последствиями незаконного вторжения России и трусливой и безрассудной блокады президентом Путиным черноморских портов Украины, включая рост цен на продукты питания в развивающихся странах.

Зеленский и Джонсон рассмотрели варианты открытия важнейших морских и наземных путей доставки украинских запасов зерна и обязались направить свои команды на срочную работу над следующими шагами.

"Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере £1,3 млрд", – отметил Борис Джонсон в Тwitter.

Напомним, Великобритания предоставит еще 1,3 миллиарда фунтов ($1,6 млрд) в виде военной поддержки и помощи Украине. Новая сумма почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании по помощи Украине.