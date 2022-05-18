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В Великобритании поддержали идею уголовного трибунала над Путиным

В Великобритании поддержали идею уголовного трибунала над Путиным
Гаага президента РФ Владимира Путина уже давно ждет

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон поддерживает идею международного уголовного трибунала над президентом страны-агрессор РФ Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за войны в Украине.

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Об этом пишет The Guardian.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс.

Она также добавила, что Британия направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства, от свидетельских показаний до видеодоказательств.

"Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц" - заявила Трасс.

Резюмируя, она сказала, "если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки".

Напомним, украинские правоохранители собирают доказательства причастности президента России Владимира Путина к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины.

Также в  Украину направили группу от Международного уголовного суда из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.

Автор:
Светлана Манько