В Великобритании поддержали идею уголовного трибунала над Путиным

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон поддерживает идею международного уголовного трибунала над президентом страны-агрессор РФ Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за войны в Украине.

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Об этом пишет The Guardian.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс.

Она также добавила, что Британия направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства, от свидетельских показаний до видеодоказательств.

"Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц" - заявила Трасс.

Резюмируя, она сказала, "если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки".

Напомним, украинские правоохранители собирают доказательства причастности президента России Владимира Путина к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины.

Также в Украину направили группу от Международного уголовного суда из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.