У Великій Британії підтримали ідею кримінального трибуналу над Путіним

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон підтримує ідею міжнародного кримінального трибуналу над президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним та іншими російськими чиновниками через війну в Україні.

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Про це пише The Guardian.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, що скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", - сказала Трасс.

Вона також додала, що Британія направила підтримку в Україну, щоб допомогти зібрати докази від свідчень до відеодоказів.

"Я говорила з українським урядом про цю ідею трибуналу. Ми відкриті до неї, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі військові злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невиборчі напади на цивільних осіб" - Заявила Трас.

Резюмуючи, вона сказала, "якщо суд допоможе це зробити, то Великобританія безперечно розглядає можливість його підтримки".

Нагадаємо, українські правоохоронці збирають докази причетності президента Росії Володимира Путіна до злочинів проти людяності та геноциду мешканців України.

Також в Україну направили групу від Міжнародного кримінального суду з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, скоєних армією країни-агресора РФ на території нашої країни.