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Украина собирает доказательства причастности Путина к геноциду - Венедиктова
Украинские правоохранители собирают доказательства причастности президента России Владимира Путина к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины. Об этом сказала в эфире национального телемарафона генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Во всем цивилизованном мире остаются люди под функциональным иммунитетом. Это президент РФ Путин. Мы собираем все доказательства, где он имеет отношение к преступлению агрессии, к преступлениям против человечества и к преступлениям геноцида. Но мы не можем открыто, пока он президент, взять и выдвинуть обвинение", - сказала она.
Венедиктова подчеркнула, что в контексте возможного привлечения российского руководства к ответственности украинская сторона делает "большую ставку, большую надежду" на Международный уголовный суд.
"Так же и министр иностранных дел Лавров - он под функциональным иммунитетом. И третье лицо - это премьер-министр. Но это не означает, что мы не собираем доказательства их преступной деятельности, - мы это все делаем. Потому с геноцидом как украинское правосудие может двигаться, так и МУС", - заверила она.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Генпрокурор также отметила, что украинские правоохранители расследуют дело о геноциде с первого дня российской агрессии, и на сегодня есть два подозреваемых в призывах к геноциду.
"Когда мы будем готовы выйти с квалификацией "геноцид" с конкретными лицами, которых мы будем в этом обвинять, вы сразу об этом узнаете", - добавила Венедиктова.
Она также рассказала, что на сегодня в Украине расследуется уже 11280 дел о военных преступлениях и более 5 тысяч дел, связанных с ними. Причем по первым проведено уже более 50 тысяч допросов - как жертв, так и свидетелей, в том числе эвакуированных лиц и беженцев в пунктах пропуска на границе, а также обменянных украинских военнопленных.
"Таких дел, которые касаются национальной безопасности, - их на сегодняшний день, на сегодняшнее утро 5360. Тех, которые по 111-й и сопредельных (статьи УК 111 - 111-2) - больше 1 тысячи дел", - сказала генпрокурор.
Напомним, что кроме того, в Украине уже начали привлекать и за отрицание российской агрессии: на днях подозрения получили две жительницы Ровенской области, заявлявшие, что массовые убийства в Буче Киевской области были постановкой украинских властей.