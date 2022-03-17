Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН прекратить войну в Украине

Россия не будет выполнять требование к ней со стороны Международного суда ООН прекратить войну в Украине. Об этом сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - заявил спикер Кремля.

Напомним, что 16 марта Международный суд ООН в Гааге в качестве меры обеспечения иска Украины против России обязал последнюю немедленно приостановить военные действия, начатые ею 24 февраля на территории Украины. За это решение проголосовало 13 судей, против - двое (представители самой РФ и Китая).

Кроме того, суд постановил, что Россия должна обеспечить, чтобы все подконтрольные ей воинские или нерегулярные вооруженные формирования, любые организации и люди не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что такое решение суда было именно тем, чего требовала Украина, поскольку теперь на самом высоком юридическом уровне был констатирован факт безосновательной агрессии России и требование прекратить ее.

Данный иск был подан Украиной в Международный суд ООН 27 февраля в связи с искажением Россией понятия геноцида для оправдания своей агрессии. Перед этим украинский президент Владимир Зеленский призывал признать именно действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совете безопасности ООН.

Сама же Россия в лице своего руководства называла якобы проводимый Украиной "геноцид" против населения Донбасса в качестве одной из причин признания независимости "ДНР" и "ЛНР", для обеспечения дальнейшей безопасности которых якобы и была начала война против Украины.

В то же время, по данным опроса социологической группы "Рейтинг" 12-13 марта, 56% украинцев называют как раз геноцид Россией украинцев главной целью ее военного вторжения в Украину 24 февраля.