Україна збирає докази причетності Путіна до геноциду - Венедіктова

Українські правоохоронці збирають докази причетності президента Росії Володимира Путіна до злочинів проти людяності та геноциду мешканців України. Про це повідомила в ефірі національного телемарафону генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

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"У всьому цивілізованому світі залишаються люди під функціональним імунітетом. Це президент РФ Путін. Ми збираємо всі докази, де він має відношення до злочину агресії, до злочинів проти людства та до злочинів геноциду. Але ми не можемо відкрито, поки він президент, взяти і висунути звинувачення", - сказала вона.

Венедиктова наголосила, що у контексті можливого притягнення російського керівництва до відповідальності українська сторона робить "велику ставку, велике сподівання" на Міжнародний кримінальний суд.

"Так само і міністр закордонних справ Лаврів - він під функціональним імунітетом. І третя особа - це прем'єр-міністр. Але це не означає, що ми не збираємо докази їхньої злочинної діяльності, - ми це все робимо. Тому з геноцидом як українське правосуддя може рухатися, так і МКС", - запевнила вона.

Генпрокурор також зазначила, що українські правоохоронці розслідують справу про геноцид з першого дня російської агресії, і на сьогодні є двоє підозрюваних у закликах до геноциду.

"Коли ми будемо готові вийти з кваліфікацією "геноцид" з конкретними особами, яких ми в цьому звинувачуватимемо, ви відразу про це дізнаєтеся", - додала Венедиктова.

Вона також розповіла, що на сьогодні в Україні розслідується вже 11280 справ про військові злочини та понад 5 тисяч справ, пов'язаних із ними. Причому в рамках розслідування перших проведено вже понад 50 тисяч допитів – як жертв, так і свідків, зокрема евакуйованих осіб та біженців у пунктах пропуску на кордоні, а також обміняних українських військовополонених.

"Таких справ, які стосуються національної безпеки, - їх на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок 5360. Тих, які по 111-й та дотичних (статті КК 111 - 111-2) - понад 1 тисяча справ", - сказала генпрокурор.

Нагадаємо, що окрім того, в Україні вже почали притягати до відповідальності й за заперечення російської агресії: днями підозри отримали дві мешканки Рівненської області, які заявляли, що масові вбивства у Бучі на Київщині були постановкою української влади.