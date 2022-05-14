Глава МЗС Британії Ліз Трас закликала союзників продовжити підтримку України важким озброєнням

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс закликала союзників продовжити підтримку України важким озброєнням, у тому числі літаками, а також посилити санкції проти Росії. Про це вона написала у своїй статті у британському виданні Express.

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За її словами, якщо Путін перемогти у битві за Донбас, він націлюватиметься на інші території України і не зупинитись поки вся країна не опиниться під його контролем. Путін робить ставку на те, що бажання вільного світу допомагати Україні менше, ніж його бажання підпорядкувати країну.

"Досі ми доводили, що Росія неправа, і робитимемо це знову. Тепер ясно, що Путін не може і не буде зламати або підкорити собі Україну. щоб Україна перемогла", - пише Трасс.

Трасс закликала союзників робити більше, щоб Україна отримала все, що їй потрібно: від важкого озброєння, такого як танки та літаки, до боєприпасів та інших предметів постачання.

"Найкраща довгострокова безпека для України полягатиме в тому, що вона зможе захистити себе від будь-якої майбутньої агресії. Ось чому Великобританія працює з Польщею через нашу спільну комісію з оснащення України зброєю стандарту НАТО", - наголосила глава британського МЗС.

Трас додала, що союзники також повинні продовжувати позбавляти путінську військову машину фінансування, піддаючи санкціям тих, хто фінансує її агресію, від олігархів та банків до енергетики, золотовидобутку та сфери послуг.

"Ми не прагнемо зміни режиму в Москві. Але дозвольте мені внести ясність: ослаблення Росії є наслідком рішення Путіна почати непровоковане вторгнення. Ми хочемо остаточного припинення конфлікту за обмеження Росії. "Велика сімка" має підтримувати економічний тиск. Санкційна сумирна сорочка має зберігатися, доки путінські війська перебувають в Україні, і світ перебуває під загрозою", - пише глава МЗС Британії.

Також вона наголосила, що союзники повинні просувати плани з ліквідації залежності Європи від російської нафти та газу, щоб гарантувати, що вони більше ніколи не будуть використовуватись як важіль впливу.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав пропозицію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України.