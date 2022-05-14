Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала союзников продолжить поддержку Украины тяжелым вооружением

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала союзников продолжить поддержку Украины тяжелым вооружением, в том числе и самолетами, а также усилить санкции против России. Об этом она написала в своей статье в британском издании Express.

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По ее словам, если Путин победить в битве за Донбасс, он нацелиться на другие территории Украины и не остановиться пока вся страна не окажется под его контролем. Путин делает ставку на то, что желание свободного мира помогать Украине меньше чем его желание подчинить страну.

"До сих пор мы доказывали, что Россия неправа, и будем делать это снова.Теперь ясно, что Путин не может и не будет сломать или подчинить себе Украину.Но мы должны идти дальше – стратегический и моральный императив для всех нас состоит в том, чтобы Украина победила", — пишет Трасс.

Трасс призвала союзников делать больше, чтобы Украина получила все что ей нужно: от тяжелого вооружения, такого как танки и самолеты, до боеприпасов и других предметов снабжения.

"Наилучшая долгосрочная безопасность для Украины будет заключаться в том, что она сможет защитить себя от любой будущей агрессии. Вот почему Великобритания работает с Польшей через нашу совместную комиссию по оснащению Украины оружием стандарта НАТО", — подчеркнула глава британского МИД.

Трасс добавила, что союзники также должны продолжать лишать путинскую военную машину финансирования, подвергая санкциям тех, кто финансирует ее агрессию, от олигархов и банков до энергетики, золотодобычи и сферы услуг.

"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте мне внести ясность: ослабление России является следствием решения Путина начать неспровоцированное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России. "Большая семерка" должна поддерживать экономическое давление. Санкционная смирительная рубашка должна сохраняться, пока путинские войска находятся в Украине, и мир находится под угрозой", — пишет глава МИД Британии.

Также она подчеркнула, что союзники должны продвигать планы по ликвидации зависимости Европы от российской нефти и газа, чтобы гарантировать, что они больше никогда не будут использоваться в качестве рычага воздействия.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины.