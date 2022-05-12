В России изменили позицию насчет вступления Украины в Евросоюз

Позиция Российской Федерации насчет возможного вступления Украины в Евросоюз изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

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Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 12 мая, в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил Полянский.

Также он отметил, что не видит на данном этапе дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг войны в Украине.

"На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", - сказал он.

Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.