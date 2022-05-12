У Росії змінили позицію щодо вступу України до Євросоюзу

Позиція Російської Федерації щодо можливого вступу України до Євросоюзу змінилася і стала схожою на позицію щодо вступу України до НАТО.

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Про це повідомив заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський у четвер, 12 травня, в інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News.

"Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО", - заявив Полянський.

Також він зазначив, що не бачить на даному етапі дипломатичних варіантів вирішення ситуації, що склалася навколо війни в Україні.

"На даному етапі я, відверто кажучи, не бачу жодних можливостей для дипломатичного врегулювання з огляду на позицію України та спроби розпалити цей конфлікт із боку західних країн. Я маю визнати, що зараз немає можливостей для дипломатії", - сказав він.

Нагадаємо, 9 травня українська влада підготувала відповіді на питання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.