Гаага ждет: в Украину отправили группу следователей для расследования военных преступлений РФ

В Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба Международного уголовного суда.

"Я могу подтвердить, что сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, и оказания поддержки украинским правоохранителям", – сообщил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

По его словам, команда также будет сотрудничать с группой французских экспертов-криминалистов в Украине, чтобы помочь в идентификации останков, баллистическом анализе и сохранении судебно-медицинских доказательств.

Они будут также сотрудничать с представителями других государств, которые находятся в Украине для расследования военных преступлений российской армии.

"Сейчас, как никогда, нам нужно показать закон в действии. Важно, чтобы мы продемонстрировали пострадавшим и семьям жертв, что международное право имеет отношение к их случаям, что идеалы Римского устава можно применять, чтобы люди получили некоторое утешение через судебный процесс", — подчеркнул Карим Хан.

По его словам, Международный уголовный суд рассчитывает на сотрудничество со всеми пострадавшими, правоохранительными органами, общественными организациями и международными партнерами.

Отметим, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан обращался к руководству РФ, чтобы получить доказательства по массовым убийствам в Буче и других городах Киевской области, которыми Россия может владеть. При этом российская сторона проигнорировала эти запросы.

Напомним, украинские правоохранители собирают доказательства причастности президента России Владимира Путина к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины.