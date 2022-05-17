Гаага чекає: в Україну відправили групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ

В Україну направили групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, скоєних армією країни-агресора РФ на території нашої країни.

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Про це повідомляє прес-служба Міжнародного кримінального суду.

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій офіс направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, та надання підтримки українським правоохоронцям", – повідомив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан .

За його словами, команда також співпрацюватиме з групою французьких експертів-криміналістів в Україні, щоб допомогти в ідентифікації останків, балістичному аналізі та збереженні судово-медичних доказів.

Вони також співпрацюватимуть із представниками інших держав, які перебувають в Україні для розслідування військових злочинів російської армії.

"Зараз, як ніколи, нам потрібно показати закон у дії. Важливо, щоб ми продемонстрували постраждалим та сім'ям жертв, що міжнародне право має відношення до їхніх випадків, що ідеали Римського статуту можна застосовувати, щоб люди отримали деяку втіху через судовий процес", - підкреслив Карім Хан.

За його словами, Міжнародний кримінальний суд розраховує на співпрацю з усіма постраждалими, правоохоронними органами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

Зазначимо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан звертався до керівництва РФ, щоб отримати докази масових вбивств у Бучі та інших містах Київської області, якими Росія може володіти. При цьому російська сторона проігнорувала ці запити.

Нагадаємо, українські правоохоронці збирають докази причетності президента Росії Володимира Путіна до злочинів проти людяності та геноциду мешканців України.