Вызвать Шойгу на допрос - так ли бесполезны действия генпрокуратуры, вызывающие иронию у обывателей

На днях Офис генпрокурора (ОГП) обнародовал повестки экспрезиденту РФ и заместителю председателя ее Совбеза Дмитрию Медведеву , а таке министру обороны РФ Сергею Шойгу . Обоих вызвали на 16, 17 и 18 мая к прокурору ОГП на допрос в качестве подозреваемых в совершении уголовного правонарушения – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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В ОГП также опубликовали подозрения главе Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и следующим российским чиновникам:

председателю Совета Федераций РФ Валентине Матвиенко;

министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву;

директору службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину;

представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву;

директору ФСБ Александру Бортникову.

Сразу после этой новости множество украинцев начали в соцсетях шутить. Мол, почему в Офисе генпрокурора забыли вызвать на допрос, скажем, Владимира Жириновского. И действительно, ведь понятно, что ни Медведев, ни Шойгу, ни другие российские чиновники на допрос в ОГП не приедут. Тем более, Жириновский. Но на практике это не своеобразный троллинг и не шутка – дело гораздо более серьезное.

Все для Интерпола и международных судов

Как отмечает в комментарии Delo.ua юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин, в данном случае речь идет именно о вызове на допросы тех российских чиновников, у которых нет дипломатического иммунитета, или публичных лиц, которые делают призывы против территориальной целостности Украины (певец Николай Басков, пропагандистка Ольга Скабеева и т.д.).

"Именно поэтому ОГП не вызвал на допрос, например Владимира Путина и Сергея Лаврова. Первый – президент, второй – дипломат. В других случаях объявляются заочные подозрения и заочные решения содержания под стражей", – говорит эксперт.

Главное, что такие решения украинской юстиции направляются в Интерпол. И если он не видит в этих решениях политического преследования, то обязан выдать указанным лицам так называемую "красную карточку" (еще можно встретить "красное сообщение"), которая становится сигналом для большинства цивилизованных стран к задержанию и экстрадиции этих лиц, если они оказываются на их территории.

"Но эти товарищи очень хорошо знают о подобных угрозах, поэтому если и выезжают с территории РФ, то только в дружественные страны. Например, в Саудовскую Аравию, которая не признает юрисдикции Интерпола", – добавляет Крапивин.

Второй важный момент: ОГП хочет показать международным судам, что Украина использовала все национальные механизмы привлечения таких людей к ответственности. Например, Международный уголовный суд (МКС) действует по принципу комплиментарности, дополняя нашу юрисдикцию там, где у нас нет доступа к преступникам.

"Когда мы задерживаем российских военных преступников, то здесь Международный уголовный суд нам не нужен, потому что мы можем этих людей судить и наказать в Украине", – приводит пример юрист.

Его мнение в разговоре с нами подтверждает и юрист, эксперт по конституционному праву Александр Марусяк: "Надо использовать все способы, чтобы всех этих чиновников рано или поздно привлечь к ответственности. Необходимо атаковать со всех сторон. Плохо, что наши ответственные институции даже не объясняют гражданам, зачем все это делают".

Но, добавляет Марусяк, речь идет не только о дальнейшей апелляции наших прокуроров в Международный криминальный суд, но и международных трибуналов, которые, вероятно, будут созданы в будущем.

Экстрадиция Шария. Почему не нужны громкие заявления

Другой интересный случай международного юридического преследования – задержание 4 мая в Испании пророссийского блоггера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене. По данным СБУ, пропагандист осуществлял противоправную деятельность и наносил ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Как объясняет Евгений Крапивин, экстрадиция пропагандиста в Украину возможна на всех этапах. После задержания Испания может сразу передать Шарию Украине для привлечения к уголовной ответственности, а может сделать это после приговора испанского суда, если будет решено судить его на месте. Это возможно и по испанскому, и по украинскому законодательству.

Однако испанские правоохранители после задержания отпустили Шария под подписку о невыезде (по-нашему, это называется под личное обязательство). Украина со своей стороны направила запрос на экстрадицию, который должен рассмотреть испанский суд.

Экстрадиция – это добровольный шаг страны, завладевшей задержанным лицом. Испанцы не обязаны выдавать нам Шария, если решат, что здесь присуствет угроза его жизни и здоровью или что ему угрожает политическое преследование. Его адвокаты как раз и будут к этому апеллировать, чтобы заблокировать экстрадицию. Именно по этой причине генпрокурор Ирина Венедиктова призвала украинское общество, а прежде всего политиков, воздержаться от агрессивных заявлений в адрес Шария. "Его адвокаты уже апеллировали к политическому заказу. И Венедиктова апеллирует к этой истории, предостерегая, что адвокаты Шария могут собрать доказательства публичного хейта в Украине как подтверждение того, что здесь над ним хотят расправиться", - объясняет Марусяк.

Да, некоторые политики позволяют себе заявления по поводу Шария, которые его адвокаты могут расценить как угрозы. И в этом случае ОГП, отвечающий за международное сотрудничество с судами, должен доказывать, что представляет собой независимый институт, не подчиняющийся политикам. "ОГП теперь вынужден доказывать иностранцам, что между частным мнением крупных медийных чиновников и украинским законодательством связи нет. Дальше все будет решать испанский суд, но я не был бы вполне уверен, что он окончательно на нашей стороне", – подчеркнул Крапивин.

Вполне возможно, что испанский суд таки увидит признаки политического преследования, или по причине то, что в Украине идет война, решит судить Шария сам, а уже потом решать вопрос о его передаче Украине для исполнения приговора. Но в таком случае испанскому суду придется глубоко погружаться в суть обвинений. Юристы говорят, что если бы речь шла, например, об убийстве, дело рассматривалось бы проще и быстрее. Но в случае государственной измены, которую инкриминируют Шарию, все гораздо сложнее, так что может растянуться на очень долгое время.

В Гааге уже работают

В любом случае, сегодня важны любые усилия по привлечению к ответственности тех, что совершает преступления по отношению к Украине и ее гражданам. И эта работа активно ведется. Еще в начале марта стало Известно , что МКС в Гааге начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Прокурор МКС Карим Хан заявил, что получил обращение от 39 государств о ситуации в Украине. Это позволило начать расследование в нашей стране с 21 ноября 2013 года, тем самым охватывая масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях россиян.

В середине апреля Карим Хан посетил освободившуюся от российских захватчиков Бучу. Он заявил, что Украина – это место преступления. "Мы здесь, потому что есть обоснованные основания верить, что были совершены преступления в рамках юрисдикции МКС. Мы должны рассеять туман войны, чтобы узнать правду", – заявил прокурор.

Фксация преступлений ведется на всех уровнях – гражданами, военными, силами полиции и СБУ, ОГП и т.д. Речь идет не только об обвинениях в адрес чиновников и военно-политического руководства страны-агрессора. Действия российских военных в Украине должны стать предметом рассмотрения международного трибунала. Представители Международного уголовного суда (Гаага, Нидерланды), прибыли в Украину в середине марта и сейчас идет системная работа по сбору доказательств военных преступлений оккупационных войск РФ.

Напомним также, что Служба безопасности Украины открыла горячую линию по сбору данных о военных преступлениях РФ в Украине. Также о них можно сообщать в чат-бот или по электронной почте.

Кроме того, в Министерстве культуры и информационной политики призывали граждан отправлять фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых культовых учреждений и объектов исторического наследия.