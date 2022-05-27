Кулеба після розмови з Блінкеном анонсував "більше важкого озброєння" для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив у п'ятницю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши постачання в Україну важкого озброєння. Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

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"Говорив із держсекретарем Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення сталої підтримки України з боку США та всього світу. Тяжке озброєння - в топі нашого порядку денного, і ще більше його йде до нас", - написав він.

За словами українського міністра, Україна та США також "працюють пліч-о-пліч", щоб забезпечити постачання української експортної продукції, незважаючи на "безрозсудну російську блокаду" українських морських портів.

Нагадаємо, що 20 травня зі США вирушила до України додаткова партія 155-міліметрових гаубиць M777. Раніше американська сторона передала 90 таких знарядь.

19 травня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала анонсовану раніше додаткову військову допомогу Україні на суму 100 мільйонів доларів.

Зазначимо також, що в новому пакеті допомоги Україні, який тоді схвалили Сенат і Конгрес США, передбачено, зокрема, постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.