Україна отримала від Польщі 18 самохідних гаубиць - ЗМІ

Українська армія отримала з Польщі 18 самохідних гаубиць Krab, повідомляє "Польське радіо". За словами співрозмовника інформагентства в урядових колах, йдеться про оснащення трьох артилерійських дивізіонів. Крім того, Польща навчила сотню українських артилеристів роботі з цим озброєнням.

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Krab вже кілька років використовується польською армією. Спочатку Міноборони Польщі замовило 2016 року близько сотні таких гаубиць, а два роки тому оновило контракт, збільшивши обсяг замовлення.

"Краби" виробляються компанією Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а знаряддя калібру 155 мм є модифікацією британського. Максимальна дальність стрільби САУ становить 40 кілометрів із базовим боєкомплектом. За хвилину вона може вистрілити шість разів.

Зазначається, що завдяки польській допомозі українці тепер мають не менш як 24 західних самохідних артилерійських установок: раніше Франція подарувала шість одиниць техніки аналогічного типу під назвою Caesar.

Крім того, раніше Німеччина та Нідерланди заявляли, що передадуть загалом 12 одиниць Panzerhaubitzen 2000. При цьому 28 травня український міністр оборони Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в Україну надійшли САУ М109 "однієї з модифікацій", але не уточнив. подробиці.

Всього ж в Україні вже задіяно три види 155-міліметрової артилерії: крім французьких Caesar, це також італійські буксовані гаубиці FH70 та американські М777. Відомо, що останніх США спочатку поставили в кількості 90 штук, а потім вирішили виділити ще 18.

20 травня Міністерство оборони США повідомило про відправку в Україну партії таких 155-міліметрових гармат з авіабази Марч у штаті Каліфорнія. У п'ятницю ж, 29 травня, Пентагон знову відзвітував про відправку ще кількох одиниць такого озброєння.