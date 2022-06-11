Тяжке озброєння з Німеччини в Україну почне надходити наприкінці червня, - посол

Україна зможе отримати сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 приблизно 22 червня, а 15 зенітних самохідних установок Gepard – у липні та серпні.

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Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Новое время".

Мельник дорікнув Берлін у тому, що за три місяці війни ще жодна одиниця важкої військової техніки з Німеччини не була поставлена в Україну.

"Йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам – ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані гепарди. Це теж стара зброя – 30 одиниць: 15 Гепардів – до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня", - йдеться у повідомленні.

Посол наголосив, що Німеччина направила цілу низку зразків зброї, починаючи з перших тижнів війни, лише після політичного тиску з боку України.

"Але досі йдеться про легке озброєння: протитанкові комплекси та призначені для захисту повітряного простору (ПЗРК Stinger), міни, гранати, легку стрілецьку зброю (кулемети) та низку інших речей, які насправді не є озброєнням: вантажний транспорт, броньовані автомобілі", - додав він.

Варто зазначити, що Фінляндія 10 червня оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Швеція також направить Україні військову допомогу на понад €95 мільйонів.