Німеччина передала Україні ракетні системи MARS II

Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню MARS II, повідомив у своєму Twitter міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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"Третій брат у "довгорукій" родині - MLRS MARS II з Німеччини - прибув в Україну. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістін Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи віддають честь німецьким партнерам!" – написав він.

Нагадаємо, що раніше влада Німеччини неодноразово анонсувала передачу трьох систем MARS з боєзапасом в рамках пакету військової допомоги, що включає 7 самохідних артустановок Panzerhaubitze 2000 і багато іншого озброєння.

MARS II є європейською модернізованою версією американських РСЗВ M270, які раніше також були передані Україні від США, а також Великобританії.

Нагадаємо також, що США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом уже понад 20 РСЗВ HIMARS, які, на відміну від згаданих M270, мають колісне, а не гусеничне шасі. За тиждень до цього глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що їх може бути до 30.

Водночас Резніков заявляв, що для ефективного стримування РФ Україна потребує принаймні 50 американських систем HIMARS та M270. Український міністр аргументував заклик наростити постачання американських артилерійських систем дальньої дії тим, що вони дуже добре себе зарекомендували під час ударів по російських окупаційних силах.