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Сколько оружия Германия передала Украине: опубликован полный список
Правительство Германии опубликовало полный список летальной и нелетальной военной помощи, уже переданной Украине. Перечень обнародован на официальном сайте федерального правительства Германии.
По состоянию на вечер 12 июля Украина уже получила от Германии следующее вооружение:
- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
- 14 тысяч противотанковых мин;
- 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;
- 700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";
- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
- 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
- 50 противобункерных ракет;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 тысяч ручных гранат;
- 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
- 100 тыс метров детонационного шнура и 100 тыс детонаторов;
- 350 тыс других детонаторов;
- 10500 снарядов калибра 155 мм;
- 10 противодроновых пушек;
Кроме того, ФРГ передала украинское стороне (нелетальную) такую военную помощь:
- 100 автоинжекторных устройств;
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14 противодроновых датчиков и генераторов помех
- 28 000 боевых касок;
- 15 паллет военного обмундирования;
- 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 100 палаток;
- 12 генераторов;
- 6 паллет для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 125 биноклей;
- 1200 больничных коек;
- 18 паллет медицинского материала;
- 60 хирургических светильников;
- защитную одежду, хирургические маски;
- 10000 спальных мешков;
- 600 защитных очков;
- радиочастотные системы;
- 3000 полевых телефонов;
- полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
- 353 очков ночного видения;
- 4 электронных средства борьбы с дронами;
- 165 полевых биноклей;
- медицинские материалы (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
- 38 лазерных дальномеров;
- дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
- 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
- 500 медицинских сеток;
- 402 000 сухих пайков;
- запчасти для МиГ-29;
- 30 бронированных автомобилей.
Также Германия готовится передать новый пакет военный помощи, в который войдет:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 53 000 боеприпасов;
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
- 3 самоходные гаубицы;
- 4000 зенитных танковых боеприпасов;
- 10 автономных надводных дронов;
- 16 тягачей и 14 полуприцепов;
- 4 прицепа;
- 43 разведывательных дрона;
- 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
- 10 бронированных автомобилей;
- 7 глушилок;
- 8 электронных устройств защиты от дронов;
- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
- 65 холодильников для медикаментов;
- 1 пункт дезактивации транспортных средств;
- 54 БТР М113 с вооружением;
- 30 зенитных танков GEPARD;
- система ПВО IRIS-T SLM;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;
- 100 000 аптечек;
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3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.
Отметим, что правительство Германии намерено купить Украине за свои деньги новейшую систему ПВО, которой еще нет на вооружении у Вооруженных сил ФРГ. Кроме того, Украина обсуждает с Германией поставку подводных лодок