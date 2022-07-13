Сколько оружия Германия передала Украине: опубликован полный список

Правительство Германии опубликовало полный список летальной и нелетальной военной помощи, уже переданной Украине. Перечень обнародован на официальном сайте федерального правительства Германии.

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По состоянию на вечер 12 июля Украина уже получила от Германии следующее вооружение:

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;

14 тысяч противотанковых мин;

500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;

700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

50 противобункерных ракет;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 тысяч ручных гранат;

5,3 тыс. зарядов взрывчатки;

100 тыс метров детонационного шнура и 100 тыс детонаторов;

350 тыс других детонаторов;

10500 снарядов калибра 155 мм;

10 противодроновых пушек;

Кроме того, ФРГ передала украинское стороне (нелетальную) такую военную помощь:

100 автоинжекторных устройств;

14 противодроновых датчиков и генераторов помех



28 000 боевых касок;

15 паллет военного обмундирования;

280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

100 палаток;

12 генераторов;

6 паллет для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 паллет медицинского материала;

60 хирургических светильников;

защитную одежду, хирургические маски;

10000 спальных мешков;

600 защитных очков;

радиочастотные системы;

3000 полевых телефонов;

полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

353 очков ночного видения;

4 электронных средства борьбы с дронами;

165 полевых биноклей;

медицинские материалы (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);

38 лазерных дальномеров;

дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);

10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;

500 медицинских сеток;

402 000 сухих пайков;

запчасти для МиГ-29;

30 бронированных автомобилей.

Также Германия готовится передать новый пакет военный помощи, в который войдет:

53 000 боеприпасов;

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

3 самоходные гаубицы;

4000 зенитных танковых боеприпасов;

10 автономных надводных дронов;

16 тягачей и 14 полуприцепов;

4 прицепа;

43 разведывательных дрона;

1 высокочастотное устройство с оборудованием;

10 бронированных автомобилей;

7 глушилок;

8 электронных устройств защиты от дронов;

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

65 холодильников для медикаментов;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

54 БТР М113 с вооружением;

30 зенитных танков GEPARD;

система ПВО IRIS-T SLM;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;

100 000 аптечек;

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.

Отметим, что правительство Германии намерено купить Украине за свои деньги новейшую систему ПВО, которой еще нет на вооружении у Вооруженных сил ФРГ. Кроме того, Украина обсуждает с Германией поставку подводных лодок