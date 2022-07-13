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Сколько оружия Германия передала Украине: опубликован полный список

Сколько оружия Германия передала Украине: опубликован полный список
ВСУ получили от ФРГ переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля - воздух" Stinger. Фото: Wikipedia

Правительство Германии опубликовало полный список летальной и нелетальной военной помощи, уже переданной Украине. Перечень обнародован на официальном сайте федерального правительства Германии.

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По состоянию на вечер 12 июля Украина уже получила от Германии следующее вооружение:

  • 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
  • 14 тысяч противотанковых мин;
  • 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;
  • 700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";
  • 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
  • 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
  • 50 противобункерных ракет;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100 тысяч ручных гранат;
  • 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
  • 100 тыс метров детонационного шнура и 100 тыс детонаторов;
  • 350 тыс других детонаторов;
  • 10500 снарядов калибра 155 мм;
  • 10 противодроновых пушек;

Кроме того, ФРГ передала украинское стороне (нелетальную) такую военную помощь:

  • 100 автоинжекторных устройств;
  • 14 противодроновых датчиков и генераторов помех
  • 28 000 боевых касок;
  • 15 паллет военного обмундирования;
  • 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 100 палаток;
  • 12 генераторов;
  • 6 паллет для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 125 биноклей;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 паллет медицинского материала;
  • 60 хирургических светильников;
  • защитную одежду, хирургические маски;
  • 10000 спальных мешков;
  • 600 защитных очков;
  • радиочастотные системы;
  • 3000 полевых телефонов;
  • полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
  • 353 очков ночного видения;
  • 4 электронных средства борьбы с дронами;
  • 165 полевых биноклей;
  • медицинские материалы (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
  • 38 лазерных дальномеров;
  • дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
  • 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
  • 500 медицинских сеток; 
  • 402 000 сухих пайков;
  • запчасти для МиГ-29;
  • 30 бронированных автомобилей.

Также Германия готовится передать новый пакет военный помощи, в который войдет:

  • 53 000 боеприпасов;
  • 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
  • 3 самоходные гаубицы;
  • 4000 зенитных танковых боеприпасов;
  • 10 автономных надводных дронов;
  • 16 тягачей и 14 полуприцепов;
  • 4 прицепа;
  • 43 разведывательных дрона;
  • 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
  • 10 бронированных автомобилей;
  • 7 глушилок;
  • 8 электронных устройств защиты от дронов;
  • 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
  • 65 холодильников для медикаментов;
  • 1 пункт дезактивации транспортных средств;
  • 54 БТР М113 с вооружением;
  • 30 зенитных танков GEPARD;
  • система ПВО IRIS-T SLM;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 80 пикапов;
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;
  • 100 000 аптечек;
  • 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.

Отметим, что правительство Германии намерено купить Украине за свои деньги новейшую систему ПВО, которой еще нет на вооружении у Вооруженных сил ФРГ. Кроме того, Украина обсуждает с Германией поставку подводных лодок

Автор:
Вита Молодан