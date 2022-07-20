Украине будет передано всего более 20 HIMARS - США

США и их союзники обязались передать Украине в общей сложности уже более 20 систем HIMARS. Об этом сообщил на брифинге по результатам четвертой встречи международной контактной группы по обороне Украины, проведенной 20 июля в онлайн-режиме, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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"На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более 20 [таких систем], которые США и наши союзники обязались передать. Также 200 украинцев прошли обучение на HIMARS, и обучение продолжается с участием многих других", - сказал он.

Как пояснил американский военачальник, когда президент США подписывает разрешение на предоставление оружия или боеприпасов украинцам, их отправка производится в течение нескольких дней, в среднем это составляет от 48 до 72 часов, и "всего через неделю или около того они будут в украинских руках на передовой".

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин уточнил на брифинге, что дальность поставляемых США в Украину HIMARS составляет примерно 80 километров, "и это довольно хороший показатель"

Напомним, что ранее в среду Остин объявил, что следующий пакет военной помощи Украине от США будет включать еще четыре HIMARS вдобавок к 12 поставленным.

При этом его украинский коллега Алексей Резников накануне заявил, что для эффективного сдерживания РФ Украина нуждается по крайней мере в 50 американских ракетных систем HIMARS и M270.

Ранее он аргументировал призыв нарастить поставки американских артиллерийских систем дальнего действия тем, что они очень хорошо себя зарекомендовали при ударах по российским оккупационных силам, в том числе в Изюме Харьковской области.