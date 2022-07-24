В Конгрессе США назвали количество HIMARS, которые будут переданы Украине

После встречи с президентом Владимиром Зеленским, командой Офиса президента и правительства, Глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним.

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Об этом сообщил Адам Смит сообщил в интервью "Радио свобода".

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня", - сказал он.

Глава Комитета отметил, что будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других.

"Мы будем стараться предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.

Как подчеркнул глава ОП Андрей Ермак в Telegram, именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом.

"Меня здесь хорошо поймут военные. Эта логистика есть и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак отметил, что Украина нуждается в большем оружии, чтобы завершить войну к зиме, иначе потом она будет более тяжелой. Также важно, чтобы помощь Украине от международных партнеров поступала вовремя.