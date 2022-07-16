Нет признаков того, что переданное Украине оружие пошло еще куда-то, кроме как для борьбы с РФ, - Пентагон

Министерство обороны США не видят никаких признаний того, что оружие попало "не в те руки".

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Об этом заявил чиновник Пентагона.

"Мы не отслеживаем движение оружия. Имею в виду, мы хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не увидели никаких признаков того, что это оружие пошло куда-то, кроме как для борьбы с россиянами", - сказал чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что Украина уже использует всю систему HIMARS, и еще четыре были переданы ей.

Напомним, 15 июля в Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.