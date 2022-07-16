- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Нет признаков того, что переданное Украине оружие пошло еще куда-то, кроме как для борьбы с РФ, - Пентагон
Министерство обороны США не видят никаких признаний того, что оружие попало "не в те руки".
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом заявил чиновник Пентагона.
"Мы не отслеживаем движение оружия. Имею в виду, мы хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не увидели никаких признаков того, что это оружие пошло куда-то, кроме как для борьбы с россиянами", - сказал чиновник.
Представитель Пентагона добавил, что Украина уже использует всю систему HIMARS, и еще четыре были переданы ей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 15 июля в Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.