Нема ознак того, що передана Україні зброя пішла ще кудись, крім як для боротьби з РФ, - Пентагон

Міністерство оборони США не бачать жодних визнань того, що зброя попала "не в ті руки".

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Про це заявив чиновник Пентагона.

"Ми не відстежуємо рух зброї. Маю на увазі, ми добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не побачили жодних ознак того, що ця зброя пішла куди завгодно, окрім як для боротьби з росіянами", - сказав чиновник

Представник Пентагона додав, що Україна вже використовує всю систему HIMARS, і ще чотири були передані їй.

Нагадаємо, що 15 липня в Україну прибули перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270.