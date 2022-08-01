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Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета помощи на $550 млн

Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета помощи на $550 млн
Фото: depositphotos

Документом предусмотрена передача Украине большего количества боеприпасов для высокомобильных ракетных систем HIMARS и боеприпасы для артиллерийских систем. 

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Об этом сообщили в Белом доме. 

"Распорядиться о выделении до $550 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказать помощь Украине и принять решения", - говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что  новый пакет предусматривает передачу Украине большего количества боеприпасов для высокомобильных современных ракетных систем, известных как HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм.

Это уже 17-й пакет помощи безопасности с того момента, как Байден стал президентом.

Напомним, что в Украину прибыла очередная партия американских высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) в числе четырех штук. 